Etat du réseau TransGironde

TransGironde - du 02/02/2017 au 03/02/2017

en raison des mauvaises conditions méteo prévues vendredi 3 février le départ de 7h15 du Verdon et de 7h50 de Royan est annulé. Celui de 9h30 du Verdon et de 10h00 de Royan risque d’être annulé. Ensuite le dernier départ le soir de 18h45 du Verdon et de 19h15 de Royan est sous toute réserve de passage.

Sur la ligne de Blaye-Lamarque une vedette uniquement à passagers assure les traversées.

contactez les caisses au 05.56.73.37.73 et au 05.46.38.35.15.. Blaye :.05.57.42.04.49