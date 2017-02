Etat du réseau TransGironde

vu avis de tempête, service interrompu ce soir à partir de Le Verdon de 18h45 et de royan de 19h15 jusqu'à demain.reprise des traversées samedi 4 à 11h45 au Verdon et à 12h15 à Royan , attention sur la ligne Blaye Lamarque uniquement des passages en vedette pour piéton et 2 départs annulés dans la journée egalement

contacter les caisses au 05.56.73.37.73 et au 05.46.38.35.15