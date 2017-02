Etat du réseau TransGironde

TransGironde - du 04/02/2017 au 05/02/2017

Liaison Verdon - Royan.

Suite alerte météorologique les liaisons VRD RYN du Dimanche 05 février 2017 au départ du VRD à 09h45 et 11h45 et retour départ RYN à 10h15 et 12h15 sont incertaines.