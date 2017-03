Etat du réseau TransGironde

TransGironde - du 28/02/2017 au 28/03/2017

Ligne VRD RYN : Compte tenu des conditions météorologiques et les conditions de houle à RYN,

les rotations au départ du VRD de 15h30, 17h00 et 18h45 et au départ de RYN à 16h00, 17h30 et 19h15 sont annulées.