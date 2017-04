Etat du réseau TransGironde

TransGironde - du 21/04/2017 au 22/04/2017

En raison de l’évolution de l’incendie à Cissac, les arrêts suivants ne seront pas desservis, dans les deux sens, et ce, pour une durée non définie, par ailleurs des retards sont à prévoir sur la ligne et des évolutions à envisager en fonction de l’avancement de l’incendie :

ST. GERMAIN D’E. – « Lagune »

CISSAC – « La Cardine »

CISSAC – « La Mouline »

Se reporter aux arrêts suivants :

ST. GERMAIN D’E. – « St Gaux»