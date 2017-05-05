Etat du réseau TransGironde
Lundi 08 mai - Circulation du réseau Transgironde - Information commercialeTransGironde - du 05/05/2017 au 08/05/2017
Lundi 8 mai à l'occasion de la célébration de l'armistice de 1945, les lignes du réseau TransGironde fonctionneront en horaires de dimanches et jours fériés.
Le SIV sera exceptionnellement fermé entre 07h30 et 19h30.
Ligne(s) et arrêt(s) touchée(s) par la perturbation
Dans le cas où plusieurs perturbations sont associées à cette ligne, vous pouvez cliquer sur son nom pour accéder à l'ensemble des perturbations la concernant :
- Ligne : - BORDEAUX BUTTINIERE- BLAYE (2 perturbations signalées)
- Direction : BORDEAUX BUTTINIERE - BLAYE / BORDEAUX BUTTINIERE - BLAYE
- Ligne : - BORDEAUX PL. RAVEZIES - BLAYE (2 perturbations signalées)
- Direction : BORDEAUX Pl. Ravezies - BLAYE
- Ligne : - ST ANDRE DE CUBZAC - LARUSCADE (1 perturbation signalée)
- Direction : ST ANDRE DE CUBZAC - LARUSCADE
- Ligne : - BLAYE - ST CIERS SUR GIRONDE (1 perturbation signalée)
- Direction : BLAYE - ST CIERS SUR GIRONDE
- Ligne : - BLAYE - PLEINE SELVE (1 perturbation signalée)
- Direction : BLAYE - PLEINE SELVE / BLAYE - ST CIERS SUR GIRONDE
- Ligne : - ST ANDRE DE CUBZAC - VAL DE VIRVEE (1 perturbation signalée)
- Direction : ST ANDRE DE CUBZAC - VAL DE VIRVEE
- Ligne : - ST CHRISTOLY B. - ST MARIENS (1 perturbation signalée)
- Direction : ST CHRISTOLY - ST MARIENS
- Ligne : - BORDEAUX BUTTINIERE - LIBOURNE par ST LO (1 perturbation signalée)
- Direction : BORDEAUX BUTTINIERE - VAYRES par ST LOU / BORDEAUX BUTTINIERE - LIBOURNE par ST LO / BORDEAUX BUTTINIERE - ST SULPICE ET CAME
- Ligne : - BORDEAUX BUTTINIERE - LIBOURNE par RN89 (1 perturbation signalée)
- Direction : BORDEAUX BUTTINIERE - LIBOURNE / BORDEAUX QUINCONCES - ST EMILION / LIBOURNE - BORDEAUX QUINCONCES
- Ligne : - BORDEAUX BUTTINIERE - BEYCHAC ET CAILLAU (1 perturbation signalée)
- Direction : BORDEAUX BUTTINIERE - BEYCHAC ET CAILLAU
- Ligne : - LIBOURNE - ST ANDRE DE CUBZAC (1 perturbation signalée)
- Direction : LIBOURNE - ST ANDRE DE CUBZAC
- Ligne : - LIBOURNE - VILLEFRANCHE DE LONCHAT (1 perturbation signalée)
- Direction : LIBOURNE - VILLEFRANCHE DE L. / LIBOURNE - VILLEFRANCHE DE LONCHAT
- Ligne : - LIBOURNE - PUISSEGUIN (1 perturbation signalée)
- Direction : LIBOURNE - PUISSEGUIN
- Ligne : - LIBOURNE - FRANCS (1 perturbation signalée)
- Direction : LIBOURNE - FRANCS
- Ligne : - LIBOURNE - PELLEGRUE (1 perturbation signalée)
- Direction : LIBOURNE - CASTILLON - PELLEGRUE / LIBOURNE - CASTILLON-PELLEGRUE
- Ligne : - LIBOURNE - SAUVETERRE (1 perturbation signalée)
- Direction : LIBOURNE - SAUVETERRE DE GUYENNE
- Ligne : - CALI - LIBOURNE - ST GERMAIN DU PUCH (1 perturbation signalée)
- Direction : CALI - LIBOURNE - ST GERMAIN DU PUCH
- Ligne : - LIBOURNE - PERISSAC (1 perturbation signalée)
- Direction : LIBOURNE - PERISSAC / LIBOURNE -PERISSAC
- Ligne : - BORDEAUX STALINGRAD - BRANNE par SALLEBO (2 perturbations signalées)
- Direction : BORDEAUX STALINGRAD - BRANNE PAR SALLEBO / BORDEAUX STALINGRAD - SALLEBOEUF
- Ligne : - BORDEAUX STALINGRAD - BRANNE par CAMARSA (1 perturbation signalée)
- Direction : BORDEAUX STALINGRAD - BRANNE PAR CAMARSA / BORDEAUX STALINGRAD - CAMARSAC
- Ligne : - BORDEAUX STALINGRAD - SAUVETERRE par TAR (2 perturbations signalées)
- Direction : BORDEAUX STALINGRAD - CREON / BORDEAUX STALINGRAD - SAUVETERRE par TAR / BORDEAUX STALINGRAD - TARGON
- Ligne : - BORDEAUX STALINGRAD - CREON (2 perturbations signalées)
- Direction : BORDEAUX - CREON
- Ligne : - BORDEAUX QUAI DESCHAMPS - TABANAC (2 perturbations signalées)
- Direction : BORDEAUX QUAI DESCHAMPS - TABANAC / BX QUAI DESCHAMPS - ST CAPRAIS DE BX
- Ligne : - BORDEAUX CAMPUS - CREON (2 perturbations signalées)
- Direction : BORDEAUX CAMPUS - CREON / CREON - BORDEAUX CAMPUS
- Ligne : - BORDEAUX STALINGRAD - LANGON (2 perturbations signalées)
- Direction : BORDEAUX STALINGRAD - CADILLAC / BORDEAUX STALINGRAD - LANGON / BORDEAUX STALINGRAD - LANGON PAR CADILLA / LANGOIRAN - LANGON
- Ligne : - BORDEAUX PEIXOTTO - LA BREDE (1 perturbation signalée)
- Direction : BORDEAUX PEIXOTO - LA BREDE / BORDEAUX PEIXOTTO - LA BREDE
- Ligne : - BORDEAUX PEIXOTTO - ST SYMPHORIEN (1 perturbation signalée)
- Direction : BORDEAUX PEIXOTTO - ST SYMPHORIEN
- Ligne : - BORDEAUX PEIXOTTO - HOSTENS - LE TUZAN (1 perturbation signalée)
- Direction : BORDEAUX (Gare St Jean) - HOSTENS / BORDEAUX PEIXOTTO - HOSTENS
- Ligne : - BORDEAUX PEIXOTTO - BELIN BELIET (2 perturbations signalées)
- Direction : BORDEAUX PEIXOTTO - BELIN BELIET / BORDEAUX PEIXOTTO - HOSTENS / BORDEAUX PEIXOTTO - LE BARP / BORDEAUX PEIXOTTO - LUGOS
- Ligne : - LA REOLE - SAUVETERRE par BAGAS (1 perturbation signalée)
- Direction : LA REOLE - SAUVETERRE (par Bagas)
- Ligne : - LANGON - GRIGNOLS (1 perturbation signalée)
- Direction : LANGON - GRIGNOLS
- Ligne : - LANGON - CAPTIEUX (1 perturbation signalée)
- Direction : LANGON - CAPTIEUX
- Ligne : - LA REOLE - SAUVETERRE par LANDERROUET (1 perturbation signalée)
- Direction : LA REOLE - SAUVETERRE (par Landerrouet) / LA REOLE - SAUVETERRE par LANDERROUET
- Ligne : - ST MORILLON - BEAUTIRAN (1 perturbation signalée)
- Direction : ST MORILLON - BEAUTIRAN
- Ligne : - MONSEGUR - LA REOLE (1 perturbation signalée)
- Direction : LA REOLE - MONSEGUR
- Ligne : - BORDEAUX - LEGE CAP FERRET (5 perturbations signalées)
- Direction : BORDEAUX - LEGE CAP FERRET / BORDEAUX - LEGE Océan Grand Crohot
- Ligne : - BORDEAUX UNITEC - CESTAS (1 perturbation signalée)
- Direction : BORDEAUX UNITEC - CESTAS
- Ligne : - BELIN BELIET - ANDERNOS LES BAINS (2 perturbations signalées)
- Direction : BELIN BELIET - ANDERNOS / BELIN BELIET - LEGE Océan / BELIN-BELIET - ANDERNOS / MIOS - ANDERNOS / MIOS - LEGE Océan
- Ligne : - LACANAU OCEAN - LEGE CAP FERRET (1 perturbation signalée)
- Direction : LACANAU Océan - LEGE CAP FERRET
- Ligne : - BORDEAUX - LE PORGE (2 perturbations signalées)
- Direction : BORDEAUX - LE PORGE / MERIGNAC - LE PORGE
- Ligne : - BORDEAUX - LACANAU (3 perturbations signalées)
- Direction : BORDEAUX - LACANAU
- Ligne : - BORDEAUX - LESPARRE (3 perturbations signalées)
- Direction : BORDEAUX - LESPARRE
- Ligne : - BLANQUEFORT - ARSAC (1 perturbation signalée)
- Direction : BLANQUEFORT - ARSAC
- Ligne : - BORDEAUX - PAUILLAC (3 perturbations signalées)
- Direction : BORDEAUX - PAUILLAC / BORDEAUX - PAUILLAC / PAUILLAC - CISSAC
- Ligne : - BORDEAUX - CARCANS (1 perturbation signalée)
- Direction : BORDEAUX - CARCANS
- Ligne : - LESPARRE - HOURTIN (1 perturbation signalée)
- Direction : LESPARRE - HOURTIN
- Ligne : - LESPARRE - GRAYAN (1 perturbation signalée)
- Direction : LESPARRE - GRAYAN
- Ligne : - LESPARRE - POINTE DE GRAVE (1 perturbation signalée)
- Direction : LESPARRE - LE VERDON
- Ligne : - LACANAU VILLE - LACANAU OCEAN (1 perturbation signalée)
- Direction : LACANAU Le Moutchic - LACANAU Océan / LACANAU Planquehaute - LACANAU Océan
- Ligne : - SOUSSANS - LACANAU OCEAN (1 perturbation signalée)
- Direction : SOUSSANS - LACANAU Océan
- Ligne : - MACAU - LACANAU OCEAN (1 perturbation signalée)
- Direction : MACAU - LACANAU Océan
- Ligne : - PAUILLAC - LESPARRE (1 perturbation signalée)
- Direction : PAUILLAC - LESPARRE
- Ligne : - VENDAYS - LE VERDON (1 perturbation signalée)
- Direction : VENDAYS - LE VERDON
- Ligne : - RENFORT BORDEAUX BUTTINIERE - BLAYE (1 perturbation signalée)
- Direction : AMBES - ST ANDRE DE CUBZAC / BLAYE - BOURG / BOURG - BLAYE / BOURG - PRIGNAC ET M. / CUBZAC LES PONTS - ST ANDRE DE CUBZAC / PRIGNAC ET M. - BLAYE / PRIGNAC ET M. - BOURG / ST CIERS DE C. - BOURG / ST GERVAIS - ST ANDRE DE CUBZAC / ST TROJAN - ST ANDRE DE CUBZAC / VILLENEUVE - BOURG
- Ligne : - RENFORT BORDEAUX LES AUBIERS - BLAYE (1 perturbation signalée)
- Direction : EYRANS - ST ANDRE DE CUBZAC / ST ANDRE DE CUBZAC - BLAYE / ST ANDRE DE CUBZAC - EYRANS / ST LAURENT D'ARCE - ST ANDRE DE CUBZAC / ST YZAN DE SOUDIAC - ST ANDRE DE CUBZAC
- Ligne : - RENFORT ST ANDRE DE CUBZAC - LARUSCADE (1 perturbation signalée)
- Direction : CUBNEZAIS - ST ANDRE DE CUBZAC / LARUSCADE - ST ANDRE DE CUBZAC / PEUJARD - ST ANDRE DE CUBZAC / ST SAVIN - ST ANDRE DE CUBZAC
- Ligne : - RENFORT BLAYE - PLEINE SELVE (1 perturbation signalée)
- Direction : EYRANS - BLAYE / ST AUBIN DE BLAYE - BLAYE / ST CAPRAIS DE BLAYE - BLAYE / ST CIERS SUR GIRONDE - BLAYE
- Ligne : - RENFORT BORDEAUX - LIBOURNE parST LOUBES (1 perturbation signalée)
- Direction : BEYCHAC - LIBOURNE / CALI - IZON - LIBOURNE / CALI - VAYRES - ARVEYRES / IZON - LORMONT / ST LOUBES - LORMONT / ST SULPICE ET C- LORMONT / VAYRES - LORMONT
- Ligne : - RENFORT BORDEAUX - LIBOURNE par RN89 (1 perturbation signalée)
- Direction : BEYCHAC ET CAILAU - ARVEYRES / BEYCHAC ET CAILLAU - ARVEYRES / LIBOURNE - LIBOURNE
- Ligne : - RENFORT LIBOURNE - ST ANDRE DE CUBZAC (1 perturbation signalée)
- Direction : CADILLAC EN F. - ST ANDRE DE CUBZAC / LALANDE DE F. - LIBOURNE / LUGON - ST ANDRE DE CUBZAC / ST ANDRE DE CUBZAC - LIBOURNE / ST ANDRE DE CUBZAC - ST ANDRE DE CUBZAC / ST GERVAIS - ST ANDRE DE CUBZAC
- Ligne : - RENFORT LIBOURNE - VILLEFRANCHE DE LONCH (1 perturbation signalée)
- Direction : LES ARTIGUES DE L. - LIBOURNE
- Ligne : - RENFORT LIBOURNE - FRANCS (1 perturbation signalée)
- Direction : STE COLOMBE - LIBOURNE
- Ligne : - RENFORT LIBOURNE - PELLEGRUE (1 perturbation signalée)
- Direction : CASTILLON - LIBOURNE
- Ligne : - RENFORT LIBOURNE - SAUVETERRE (1 perturbation signalée)
- Direction : BRANNE - LIBOURNE / RAUZAN - LIBOURNE / TIZAC DE CURTON - LIBOURNE
- Ligne : - RENFORT BORDEAUX - BRANNE SALLEBOEUF (1 perturbation signalée)
- Direction : POMPIGNAC - CENON / SALLEBOEUF - BORDEAUX / TRESSES - CENON
- Ligne : - RENFORT BORDEAUX - BRANNE CAMARSAC (1 perturbation signalée)
- Direction : FARGUES ST HILAIRE - FLOIRAC / SADIRAC - BORDEAUX / SALLEBOEUF - FLOIRAC
- Ligne : - RENFORT BORDEAUX STALINGRAD - TARGON (2 perturbations signalées)
- Direction : BLESIGNAC - BORDEAUX / CREON - BORDEAUX
- Ligne : - RENFORT BORDEAUX STALINGRAD - CREON (2 perturbations signalées)
- Direction : CARIGNAN BX - FLOIRAC / SADIRAC - BORDEAUX
- Ligne : - RENFORT BORDEAUX STALINGRAD - TABANAC (2 perturbations signalées)
- Direction : ST CAPRAIS DE BORDEAUX - BORDEAUX
- Ligne : - RENFORT BORDEAUX STALINGRAD - LANGON (2 perturbations signalées)
- Direction : BORDEAUX - CAMBLANES / CAPIAN - LANGON / CARDAN - LANGON / LANGOIRAN - BORDEAUX / LE TOURNE - BORDEAUX / QUINSAC - BORDEAUX / STE CROIX DU MONT - LANGON
- Ligne : - RENFORT BORDEAUX PEIXOTTO - LABREDE (1 perturbation signalée)
- Direction : LA BREDE - TALENCE / MARTILLAC - TALENCE
- Ligne : - RENFORT BX PEIXOTTO - ST SYMPHORIEN (1 perturbation signalée)
- Direction : CABANAC - TALENCE / CADAUJAC - TALENCE / ST MEDARD D'E. - TALENCE / ST MEDARD D'EYRANS - TALENCE / ST SELVE - TALENCE
- Ligne : - RENFORT BORDEAUX PEIXOTTO - BELIN BELIET (1 perturbation signalée)
- Direction : BELIN BELIET - GRADIGNAN / CESTAS - GRADIGNAN / ST MAGNE - GRADIGNAN
- Ligne : - RENFORT BORDEAUX - LEGE CAP FERRET (1 perturbation signalée)
- Direction : ANDERNOS - LEGE / ANDERNOS - MERIGNAC / LEGE CAP FERRET - LEGE CAP FERRET / ST JEAN D'ILLAC - MERIGNAC
- Ligne : - RENFORT BORDEAUX - LACANAU (1 perturbation signalée)
- Direction : LACANAU - ST MEDARD EN JALLES / LE TEMPLE - ST MEDARD EN JALLES / STE HELENE - LE TAILLAN MEDOC
- Ligne : - RENFORT BORDEAUX - LESPARRE (1 perturbation signalée)
- Direction : ARSAC - ST MEDARD EN JALLES
- Ligne : - RENFORT BLANQUEFORT - ARSAC (1 perturbation signalée)
- Direction : AVENSAN - BLANQUEFORT / LE PIAN MEDOC - BLANQUEFORT
- Ligne : - RENFORT BORDEAUX - PAUILLAC (1 perturbation signalée)
- Direction : LUDON - BLANQUEFORT / LUDON -BLANQUEFORT / SOUSSANS - BLANQUEFORT
- Ligne : - RENFORT NAUJAC - HOURTIN (1 perturbation signalée)
- Direction : NAUJAC - HOURTIN / ST LAURENT MC - HOURTIN
- Ligne : - RENFORT LESPARRE - POINTE DE GRAVE (1 perturbation signalée)
- Direction : LE VERDON - PAUILLAC / ST VIVIEN MEDOC - SOULAC / VENSAC - SOULAC
- Ligne : - COLLEGE DE ST CIERS SUR GIRONDE (1 perturbation signalée)
- Direction : ANGLADE - ST CIERS SUR GIRONDE / BLAYE - ST CIERS SUR GIRONDE / DONNEZAC - ST CIERS SUR GIRONDE / ETAULIERS - ST CIERS SUR GIRONDE / EYRANS - ST CIERS SUR GIRONDE / MARCILLAC - ST CIERS SUR GIRONDE
- Ligne : - COLLEGE DE PEUJARD (1 perturbation signalée)
- Direction : CAVIGNAC - PEUJARD / CEZAC - PEUJARD / CEZAC- PEUJARD / CUBNEZAIS - PEUJARD / MARSAS - PEUJARD
- Ligne : - ETS DE ST ANDRE DE CUBZAC (1 perturbation signalée)
- Direction : AUBIE ET ESPESSAS - ST ANDRE DE CUBZAC / PERISSAC - ST ANDRE DE CUBZAC / SALIGNAC - ST ANDRE DE CUBZAC
- Ligne : - ETS DE LIBOURNE NORD (1 perturbation signalée)
- Direction : CAVIGNAC - LIBOURNE / GALGON - LIBOURNE / LIBOURNE - GALGON / ST ANDRE DE CUBZAC - LIBOURNE
- Ligne : - COLLEGE DE VERAC (1 perturbation signalée)
- Direction : ASQUES - VERAC / CADILLAC EN F. - VERAC / FRONSAC - VERAC / GALGON - VERAC / LA LANDE DE F. - VERAC / LUGON - VERAC / PERISSAC - VERAC / SAILLANS - VERAC / SALIGNAC - VERAC / ST GENES DE F. - VERAC / VERAC - SAILLANS
- Ligne : - CALI - COLLEGE D'ARVEYRES (1 perturbation signalée)
- Direction : CALI - ARVEYRES - ARVEYRES / CALI - GENISSAC - ARVEYRES / CALI - ST GERMAIN DU PUCH - ARVEYRES
- Ligne : - ETS DE LIBOURNE SUD (1 perturbation signalée)
- Direction : CALI - ESPIET - LIBOURNE / CALI - MOULON - LIBOURNE / CALI - ST QUENTIN DE BARON - LIBOURNE / LIBOURNE - ROMAGNE / LUGAIGNAC - LIBOURNE / ROMAGNE - LIBOURNE
- Ligne : - COLLEGE DE CREON (1 perturbation signalée)
- Direction : BONNETAN - CREON / BRANNE - CREON / CADILLAC - CREON / CROIGNON - CREON / DAIGNAC - CREON / FALEYRAS - CREON / FARGUES ST HILAIRE - CREON / LATRESNE - CREON / LIGNAN DE BX - CREON / SADIRAC - CREON / ST GERMAIN DU PUCH - CREON
- Ligne : - COLLEGE DE LATRESNE (1 perturbation signalée)
- Direction : BAURECH - LATRESNE / CAMBES - LATRESNE / CAMBLANES - LATRESNE / CARIGNAN BX - LATRESNE / CENAC - LATRESNE / LIGNAN BX - LATRESNE / QUINSAC - LATRESNE / ST CAPRAIS BX - LATRESNE / ST CAPRAIS DE BX - LATRESNE
- Ligne : - COLLEGE DE CADILLAC (1 perturbation signalée)
- Direction : ARBIS - CADILLAC / LANGOIRAN - CADILLAC / PAILLET - CADILLAC / RIONS - CADILLAC / TABANAC - CADILLAC
- Ligne : - ETS DE MONSEGUR ET PELLEGRUE (1 perturbation signalée)
- Direction : LA REOLE - PELLEGRUE
- Ligne : - ETS AUDENGE - BIGANOS - MARCHEPRIME (2 perturbations signalées)
- Direction : ANDERNOS - BIGANOS / BIGANOS - BIGANOS / CROIX d'HINS - MARCHEPRIME / LACANAU DE MIOS - MIOS / LANTON - AUDENGE / MIOS - MIOS
- Ligne : - ETS D'ANDERNOS (3 perturbations signalées)
- Direction : ARES - ANDERNOS / AUDENGE - ANDERNOS / BIGANOS - ANDERNOS / LACANAU - ANDERNOS / LANTON - ANDERNOS / LEGE - ANDERNOS / MARCHEPRIME - ANDERNOS
- Ligne : - COLLEGE ST JEAN D'ILLAC et LYCEES PESSAC (1 perturbation signalée)
- Direction : MERIGNAC - ST JEAN D'ILLAC / ST JEAN D'ILLAC - PESSAC
- Ligne : - COLLEGE DE PAREMPUYRE (1 perturbation signalée)
- Direction : LUDON - PAREMPUYRE / MACAU - PAREMPUYRE
- Ligne : - COLLEGE D'ARSAC (1 perturbation signalée)
- Direction : CANTENAC - ARSAC / LE PIAN MEDOC - ARSAC / LE PIAN MEDOC- ARSAC / SOUSSANS - ARSAC
- Ligne : - ETS DE LESPARRE MEDOC (1 perturbation signalée)
- Direction : HOURTIN - LESPARRE / JAU DIGNAC LOIRAC - LESPARRE / LACANAU - LESPARRE / SOULAC - LESPARRE / ST SEURIN DE CADOURNE - LESPARRE / ST YZANS MEDOC -LESPARRE / VALEYRAC - LESPARRE / VENDAYS MONTALIVET - LESPARRE / VERTHEUIL - LESPARRE
- Ligne : - ETS DE PAUILLAC (1 perturbation signalée)
- Direction : ARCINS - PAUILLAC / ARSAC - PAUILLAC / AVENSAN - PAUILLAC / BRACH - PAUILLAC / CASTELNAU - PAUILLAC / CUSSAC - PAUILLAC / JAU DIGNAC LOIRAC - PAUILLAC / LAMARQUE - PAUILLAC / LISTRAC MC - PAUILLAC / MOULIS - PAUILLAC / ST ESTEPHE - PAUILLAC / ST LAURENT MC - PAUILLAC
- Ligne : 200 - LRS - BLAYAIS (1 perturbation signalée)
- Direction : AMBARES ET LAGRAVE - ST ANDRE DE C. / ANGLADE - BLAYE / BERSON - BERSON / BERSON - BLAYE / BEYCHAC - BEYCHAC / BRAUD et SAINT-LOUIS - SAINT-CIERS sur G / BRAUD ST LOUIS - ST CIERS SUR GIRONDE / CAMPUGNAN - BLAYE / CARS - CARS / CARTELEGUE - BLAYE / CEZAC - BLAYE / CEZAC - CEZAC / CIVRAC DE BLAYE - ST YZAN DE SOUDIAC / CUBNEZAIS - BLAYE / CUBNEZAIS - CUBNEZAIS / CUBZAC LES PONTS - CUBZAC LES PONTS / DONNEZAC - DONNEZAC / DONNEZAC - MONTENDRE / EYRANS - EYRANS / FOURS - FOURS / GAURIAC - GAURIAC / GAURIAGUET - BLAYE / GENERAC - BLAYE / LANSAC - BOURG SUR GIRONDE / LANSAC - LANSAC / LARUSCADE - BLAYE / LARUSCADE - LARUSCADE / LARUSCADE - ST YZAN DE SOUDIAC / LARUSCADE - ST-YZAN de SOUDIAC / LARUSCADE- LARUSCADE / MARCILLAC - MARCILLAC / MOMBRIER - MOMBR
- Ligne : 300 - LRS - LIBOURNAIS (1 perturbation signalée)
- Direction : BELLEFOND - RAUZAN / BELVES de C. - CASTILLON LA BAT / BLASIMON - RAUZAN / BRANNE - ST QUENTIN DE BARON / CASTILLON -STE FOY LA GRANDE / DAIGNAC - BRANNE / EYNESSE - LES LEVES / FRONSAC - FRONSAC / FRONTENAC - LA REOLE / GENISSAC - GENISSAC / GENSAC - GENSAC / GENSAC - PORT STE FOY / GENSAC - STE FOY LA GRANDE / GOURS - LUSSAC / GREZILLAC - GREZILLAC / IZON - ST LOUBES / JUGAZAN -RAUZAN / LA ROQUILLE - LA ROQUILLE / LES ARTIGUES DE LUSSAC - LUSSAC / LES LEVES - PORT STE FOY / LUSSAC - LUSSAC / MARGUERON - PORT STE FOY / MONTAGNE - LUSSAC / MONTAGNE - MONTAGNE / MONTAGNE - ST MEDARD DE GUIZIERES / MONTUSSAN - ST LOUBES / MONTUSSAN - STE EULALIE / MOULIETS - MOULIETS / MOULON - MOULON / NAUJAN ET POSTIAC - NAUJAN ET POSTIAC / NEAC - NEAC / ST PEY - RAU
- Ligne : 400 - LRS - ENTRE 2 MERS (1 perturbation signalée)
- Direction : CADILLAC - CADILLAC / CADILLAC - PAILLET / CAMBES - CAMBES / CAMBLANES - CAMBLANES / CAPIAN - CARDAN / CARIGNAN DE B. - CARIGNAN DE B. / CURSAN - LOUPES / DONZAC - CADILLAC / GABARNAC - CADILLAC / HAUX - HAUX / LA SAUVE - LA SAUVE / LANDERROUET - SAUVETERRE DE GUYENNE / LANGOIRAN - LANGOIRAN / LATRESNE - LATRESNE / LOUPES - CURSAN / LOUPIAC - CADILLAC / MONPRIMBLANC - LOUPIAC / POMPIGNAC - POMPIGNAC / QUINSAC - QUINSAC / RIONS - RIONS / SADIRAC - SADIRAC / SALLEBOEUF - SALLEBOEUF / SAUVETERRE DE GUYENNE - LANDERROUET / SAUVETERRE DE GUYENNE - TARGON / ST CAPRAIS BX - CARIGNAN / ST CAPRAIS BX - ST CAPRAIS BX / ST FELIX DE F. - SAUVETERRE DE GUYENNE / ST PIERRE DE B. - SAUVETERRE DE GUYENNE / TABANAC - TABANAC / TARGON - SAUVETERRE DE GUYENNE
- Ligne : 500 - LRS - LANGONNAIS (1 perturbation signalée)
- Direction : AILLAS - AILLAS / AILLAS - LA REOLE / AILLAS -CUDOS / ARBANATS - PODENSAC / AUROS - AUROS / AUROS - LANGON / BARIE - CASTETS EN DORTHE / BARIE - SAVIGNAC / BARSAC - LANGON / BEAUTIRAN - CADAUJAC / BEAUTIRAN - LA BREDE / BEAUTIRAN - TALENCE / BERNOS BEAULAC - BERNOS BEAULAC / BLASIMON - RUCH / BORDEAUX - MARTILLAC / BRANNENS - AUROS / BRANNENS - LANGON / BUDOS - BUDOS / CABANAC ET V. - CABANAC ET V. / CABANAC ET VILLAGRAINS - GRADIGNAN / CABANAC ET VILLAGRAINS - LA BREDE / CADAUJAC - CADAUJAC / CADILLAC - BAZAS / CAMIRAN - LOUBENS / CAPTIEUX - BAZAS / CASSEUIL - LA REOLE / CASSEUIL. - LE PIAN SUR G. / CASTETS EN D. - LANGON / CASTETS EN DORTHE - CASTETS EN DORTHE / CASTRES - CADAUJAC / CASTRES - TALENCE / CASTRES - VILLENAVE D'ORNON / CAUDROT - LANGON
- Ligne : 600 - LRS - BASSIN (1 perturbation signalée)
- Direction : ANDERNOS - ANDERNOS / ANDERNOS - ARCACHON / AUDENGE - ARCACHON / AUDENGE - AUDENGE / BELIN BELIET - ARCACHON / BELIN BELIET - BELIN BELIET / BELIN BELIET - GUJAN MESTRAS / BELIN BELIET - SALLES / BELIN-BELIET - SALLES / BIGANOS - ARCACHON / BIGANOS - BIGANOS / BIGANOS - GUJAN / CANEJAN - CANEJAN / CANEJAN - GRADIGNAN / CESTAS - CESTAS / CESTAS - GRADIGNAN / CESTAS - PESSAC / CESTAS - TALENCE / LACANAU - ANDERNOS / LACANAU DE MIOS - GUJAN / LANTON - GUJAN MESTRAS / LANTON - LANTON / LE BARP - GUJAN MESTRAS / LE BARP - LE BARP / LE BARP - MARCHEPRIME / LE PORGE - LEGE / LEGE - LEGE / LEGE CAP FERRET - ARCACHON / LEGE CAP FERRET - GUJAN MESTRAS / LUGOS - ARCACHON / LUGOS - SALLES / MARCHEPRIME - LE BARP / MARCHEPRIME - MARCHEPRIME / MIOS - ARCACHON
- Ligne : 700 - LRS - MEDOC (1 perturbation signalée)
- Direction : ARCINS - CASTELNAU MEDOC / AVENSAN - CASTELNAU MEDOC / BRACH - LACANAU / BRACH - SAINTE HELENE / CANTENAC - CANTENAC / CARCANS - CARCANS / CARCANS - HOURTIN / CISSAC - PAUILLAC / GRAYAN - TALAIS / HOURTIN - HOURTIN / JAU - SOULAC / JAU DIGNAC L. - JAU DIGNAC L. / LACANAU - LACANAU / LACANAU - PAUILLAC / LE PIAN MEDOC - LE PIAN MEDOC / LE PORGE - LE PORGE / LE TEMPLE - LACANAU / LE TEMPLE - LE TEMPLE / LE VERDON - LE VERDON / LE VERDON - SOULAC / LESPARRE - LESPARRE / LESPARRE - PAUILLAC / LISTRAC - CASTELNAU MEDOC / MOULIS - CASTELNAU MEDOC / MOULIS EN MEDOC - MOULIS EN MEDOC / NAUJAC SUR MER - NAUJAC SUR MER / ORDONNAC - ORDONNAC / QUEYRAC - JAU DIGNAC ET LOIRAC / SAUMOS - LE TEMPLE / SOULAC - SOULAC / ST GERMAIN D'E. - ST GERMAIN D'E.